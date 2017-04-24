國民黨黨代表抽籤 中市主委：拚重返執政之路
國民黨台中市黨部今（24）日舉辦黨代表選舉候選人座談會暨號次抽籤，在選監小組召集人陳天汶、楊學仁、蔡珠美及中常委柯貞竹、謝坤宏見證下，由候選人親自抽出號次；另因故無法親自出席的候選人，則由主持人任杰主委代為抽出號次。
國民黨台中市黨部主委任杰表示，選舉期間雖然許多風風雨雨，深盼520黨主席及黨代表選舉後，大家團結一致，共同迎向2018及2020重返執政的道路。
他也感謝參與第20屆黨代表選舉的候選人，在國民黨最低潮的此刻，仍有這麼多優秀黨員站出來和國民黨的未來一起打拚，相信國民黨一定能谷底翻身。
任杰說，雖然黨務工作團隊大量減少，但黨員及民眾對國民黨的期待不會減少，市黨部目前已盡力於29個行政區補足專職人員，許多區級書記都是新人，在基層需要大家的支持與協助。
他強調，候選人無論未來是否當選黨代表，希望仍能秉持對國民黨的忠貞、堅定及信仰，在基層擔任黨的義務幹部，協助推動各項黨務工作。
國民黨台中市黨部表示，為辦好這次選務，將分區舉辦四場次選務工作人員講習，通過講習之人員始能參與投開票所選務工作，務使選務做到零缺點，公平、公正、公開辦好各項選務工作。
(中時)
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