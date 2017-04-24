盼語言消弭隔閡 羅東高中盧姸蓁選擇台大外文

羅東高中學生侯思筠（左一）錄取台大中文等4系、盧妍蓁（左二）錄取台大外文、蘇之睿（左三）錄取政大資管、康博凱（左四）錄取政大應數。（李忠一攝）

台灣大學個人申請今天（24日）放榜，羅東高中侯思筠、盧妍蓁錄取台大，侯思筠雖然錄取台大中國文學系等4系，但她還是決定以警大刑事系為目標；盧妍蓁確定要選擇台大外國語文學系，她表示，希望能多學習、了解語言，盼望能藉由語言消弭隔閡。

羅高學生侯思筠錄取台大中國文學系、歷史學系、人類學系、圖書資訊學系，盧妍蓁錄取外國語文學系。此外，陳昕佑錄取政治大學斯拉夫語文學系，蘇之睿政大資訊管理學系，康博凱政大應用數學系。

73級分的侯思筠當初決定選擇警大刑事系時，讓警大相當重視，還赴羅高鼓勵她，今天個人申請放榜她成了四冠王，但侯思筠表示，選擇警大刑事系的目標不變，為此每天還跑步鍛鍊體能，希望能順利成為警察。

71級分的盧妍蓁則確定要念台大外文，她表示，從小對語言特別有興趣，還曾到美國當交換學生，過程中有學西班牙語，也有透過網路自學日文、韓文、世界語。

盧妍蓁表示，世界語是波蘭的醫生自創的語言，現在國際上通用英文，但沒掌控好英文反而成了弱勢，覺得世界語發明的動機「很酷！」也希望能透過語言來消弭彼此間的隔閡，雖然有透過網路學外文，但自學有其瓶頸，所以才想進入台大外文就讀。

錄取政大應數的康博凱，希望以後研究所能以資工為主，看到網路有很多應用軟體，覺得開發者相當厲害，希望未來自己也能做到。錄取政大資管的蘇之睿，則希望可寫很不一樣的程式，讓程式來幫助我們學習、生活。

(中時)