專業醫師：素顏霜=BB霜 不卸妝恐堵塞毛孔致痘
前陣子由韓國紅來台灣的素顏霜，讓年輕女性為之瘋狂，幾乎人手一罐，宣稱可以當晚霜使用，不需卸妝，但網友發現有添加二氧化鈦，為何可以不用卸妝？業者：洗臉就可以卸除。
素顏霜主打日夜可擦，僅需30秒即可擺脫膚色不均、黑眼圈、痘痘等等問題，是加多種保養成分的保養品，白天擦可以偽裝素顏，夜晚薄敷，可以護膚美肌，甚至可以不用卸妝，即可睡覺。依據中央社，中國附醫國際醫療美容中心主任邱品齊表示，素顏霜等同於市售的BB霜，屬彩粧品的一種，只是多添加保養成分、降低遮瑕度，塗抹後感覺皮膚白皙，則是因為添加了二氧化鈦。
二氧化鈦對皮膚並無危害，也多添加於市售BB霜中，若是添加油、乳化劑等物質製成乳狀、霜狀，並長時間附於皮膚上，就容易毛孔堵塞、致痘。
至於業者說洗臉就可以將顏霜洗掉，邱品齊醫師則表示，要看產品的依附能力，如果以化粧棉擦拭，僅能擦除粉底液，代表其素顏霜附著力強，還是需要卸粧。
邱品齊醫師呼籲女性民眾，別偷懶不卸妝就睡覺，只要有擦化粧品，不管BB霜還是素顏霜，睡前還是要卸粧，免得粉刺痘痘滿臉長。
(中時電子報)
關鍵字：皮膚
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