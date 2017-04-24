婦罹腕隧道症候群 遠處取穴見效
57歲邱姓婦人罹患腕隧道症候群，右手掌一碰就痛且撐不開，台中慈濟醫院醫師歐宗益以「全息律」概念遠處取穴，從左腳踝內側針灸，避免直接在痛處下針以減少刺激，逐漸舒緩手部不適狀況，治療半年後已能適度正常活動。
邱姓婦人更年期後，前年騎機車時發現右手大拇指撐開很痛，一開始甩一甩會好一點，後來每況愈下，手指撐不開，只能合在一起騎車，手被碰到就會很痛，連一張紙都無法捏緊，邱婦說，「大拇指那塊肌肉又痛又麻，有時痛到不能插腰！」
歐宗益表示，腕隧道症候群源自腕部的骨骼和肌腱狹窄，導致通過的神經受到壓迫產生症狀，臨床以正中神經受到壓迫為主，局部手掌會麻木、熱、甚至刺痛為主，患者因喜歡做菜，大拇指常常出力切菜，加上長年工作需要使用滑鼠，久而久之形成腕隧道症候群。
歐宗益指出，邱婦因右手掌大拇指疼痛，採用「遠處取穴」從左腳踝內側針灸，避免直接在痛處下針以減少刺激，逐漸改善手掌麻木及疼痛狀況，治療後手掌已能上揚90度，目前也能適度正常活動。
中醫針灸科主任傅元聰表示，以「全息律」概念遠處取穴，再配合中醫診脈取穴特色，調整體內氣血平衡，加上傷科手法調整局部結構，治療疼痛效果更立竿見影，也能緩解更年期諸多痠麻痛等不適症狀。
(中時)
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