台中「愛鄰守護隊」關懷社區大小事

台中市29區愛鄰守護隊全數成立，落實在地守護的精神。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今（24）日在市政會議授證予東區、大里、神岡、潭子、大甲、龍井、和平、西區、西屯等9區愛鄰守護隊，其中西區、西屯區已提前開辦，目前全市29區共成立579隊愛鄰守護隊，台中市全國首創的「愛鄰守護隊」，將整合式服務送達家戶。

「區區有愛鄰，里里都守護！」民政局長蔡世寅表示，全國首創的「愛鄰守護隊」，2015年起在南區試辦由127名愛鄰志工照顧519名獨居及經濟弱勢長輩；2016年擴展20區成立332里隊，4000名志工守護1萬7149名獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，訪視人次突破7萬6000多人次，並減少老人機構安置案件。

衛生局指出，「愛鄰守護隊」整合市府及民間資源，並借重區里鄰長力量，提供弱勢居民衛生醫療、社會福利、長期照顧、居家環境等服務，希望做到「以人為本」的主動、全人式關懷，執行成果顯著，獲得中央衛生福利部健康城市暨高齡友善城市「康健獎」，並入圍台中市重大創新政策前10名。

今年初市府發表愛鄰守護新書《台中是我家，用愛守護鄰》，彙整志工服務事蹟，其中在北區獨居80多歲的阿嬤，長期住在漏水濕氣重的房子，導致雙腳膝蓋退化、常常痠痛，無法行走，愛鄰守護志工探訪發現屋內漏水嚴重，又因房屋產權問題無法由市府幫忙處理，主動向民間公益慈善團體申請房屋修繕，解決住的問題，也讓房屋煥然一新，並協助申請基金會送餐服務，溫馨舉動廣獲迴響。

衛生局長呂宗學表示，透過民政、社政、各區公所、衛生所及專業人員等相互合作妥善運用市府各項資源，使區里鄰行政系統的關懷模式，更有效、直接關懷協助弱勢族群，解決生活困難，也強化社區安全網絡，再透過志工培育課程，擴充志工服務能量及技巧，掌握民眾需求提供所需服務。

今年全市各區皆加入成立愛鄰守護隊，同時也規畫針對有居家醫療需求者，由志工引導相關專業人員到府關懷，對全台灣的社會福利照護系統將是良好示範，未來將持續主動協助弱勢市民，逐步完成全市「一里一守護」目標。

(中時)