才剛出獄 男疑吸毒過量暴斃

才剛出獄的48歲楊姓男子，今天中午被人發現全身癱軟，倒臥在前鎮河畔，民眾驚見立馬報警，但警消到場時男子已失去生命跡象，送醫後仍不治。警方初步調查，男子手上插著針頭，身上無其他明顯外傷，懷疑是注射毒品過量暴斃，但詳細死因仍續進一步釐清。

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(中時)