東海學生製作復活節提籃登國際舞台
產學合作也能跨國、三方交流！東海大學工業設計系學生去年透過產學合作，設計用棉繩編織的「復活節提籃」，獲貿易商Champ Home及通路商Target認可，進而促成兩家企業擴大與東海的產學合作，並利用校內老屋成立「產學基地」，提供學生躍上國際舞台的機會。
木製的老舊房舍華麗變身為玻璃小屋，內部擺設著學生設計的各項產品，東海大學校長王茂駿指出，這座「產學基地」為Champ Home貿易公司提供東海學生的實習場域，目前共有8名學生在此實習，實習期間每月月薪約可達26K。
踏進玻璃小屋，除造型各異的小抱枕，還有國外流行的小提籃在架上展示，Champ Home貿易公司代表拿起東海學生設計的提籃表示，傳統復活節提籃都是用布類材質製作，東海學生突破傳統思維、加入新點子，改以棉繩編織提籃，上架販售獲得好評，去年訂單超過億元台幣。
東海強調，去年2月開始與Champ Home合作，首件商品復活節提籃就獲得很大迴響，學生吸收西方元素後，能融入新元素、達到創新效果，一舉躍上國際舞台，也獲美國第二大零售百貨集團Target認同，達成三方攜手合作的模式。
(中時)
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