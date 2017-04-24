中市法律行動專車開往大安，供免費法律服務

台中市府法制局長陳朝建表示，法律行動專車除了服務偏遠地區，也要將法律服務效益最大化，提供民眾最便捷的法制相關服務。（盧金足攝）

台中市政府法律行動專車今年起進入「2.0版」，推出「到里服務」。

明天（25日）上午10時至下午4時在大安區老人文康活動中心，市府法制局人員將受理民眾消費爭議、訴願、國賠案件等申請及法律諮詢；當日下午1時至4時，執業經驗豐富的律師蕭佩芬也會加入，共同提供免費的法律服務。

市府法制局說，自今年起，市府法律行動專車實施「到里服務」新政策，服務地點越來越多元，3月份前進清水區國姓里里辦公處，明日也開往大安區老人文康活動中心，受理民眾消費爭議、訴願、國賠案件等申請及法律諮詢。

法制局長陳朝建表示，法律行動專車除了服務偏遠地區，也要將法律服務效益最大化，凡是民眾有需要的地方，只要向該局反應，將會盡力規劃及促成，確實提供民眾最便捷的法制相關服務。

市府指出，蕭佩芬執業律師經驗有十多年，也是市府法律扶助顧問，也在彰化地方法院擔任調解委員多年，針對一般常見的車禍、婚姻、債務、監護及扶養等事件的法律問題，處理經驗豐富，可提供適切且完整的法律意見。

(中時)