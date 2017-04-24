中市法律行動專車開往大安 供免費法律服務
台中市政府法律行動專車今年起進入「2.0版」，推出「到里服務」。
明天（25日）上午10時至下午4時在大安區老人文康活動中心，市府法制局人員將受理民眾消費爭議、訴願、國賠案件等申請及法律諮詢；當日下午1時至4時，執業經驗豐富的律師蕭佩芬也會加入，共同提供免費的法律服務。
市府法制局說，自今年起，市府法律行動專車實施「到里服務」新政策，服務地點越來越多元，3月份前進清水區國姓里里辦公處，明日也開往大安區老人文康活動中心，受理民眾消費爭議、訴願、國賠案件等申請及法律諮詢。
法制局長陳朝建表示，法律行動專車除了服務偏遠地區，也要將法律服務效益最大化，凡是民眾有需要的地方，只要向該局反應，將會盡力規劃及促成，確實提供民眾最便捷的法制相關服務。
市府指出，蕭佩芬執業律師經驗有十多年，也是市府法律扶助顧問，也在彰化地方法院擔任調解委員多年，針對一般常見的車禍、婚姻、債務、監護及扶養等事件的法律問題，處理經驗豐富，可提供適切且完整的法律意見。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。