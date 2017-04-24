524同婚釋憲結果出爐 挺同婚團體：全球關注
司法院今天宣布，大法官將於5月24日下午4時公布同婚釋憲結果。婚姻平權大平台表示，這將成為我國大法官在「性傾向」議題，加以論述的第一號解釋，不僅國人關注，全球也都在等待司法院對於婚姻自由、平等權的論述。
平台指出，這些日子以來，婚姻平權大平台積極的透過各種行動與民眾對話、溝通，無論是地方組織、網路影片、教會講座、媽祖遶境，或是同志公開求婚等社會實驗，都讓我們對於台灣的開放性和善良、多元有著高度信心。
平台強調，作為法案推動團體，期待的不僅司法院，更希望同為憲政機關的立法院，可以盡快通過民法修正案，許台灣一個更平等、更有保障的未來。
平台發言人鄧筑媛說，希望大法官看到「歧視何在」，不給予同志法律規範是否違憲，十分重要；雖然「大法官不語」，外界較難推敲立場與意見，但從6名鑑定人意見中，指向同婚並不違背公序良俗，法律應該給予保障。
她指出，大法官湯德宗曾建議不要此時作出判決，但詹森林、黃昭元在擔任大法官前赴立院質詢，針對同婚已清楚表明支持立場；無論如何，至少在憲法法庭當下，「應給同志保障」是共識，期待大法官針對對於保障平等權論述。
距離釋憲結果公布還有1個月，平台表示，5月將陸續發起活動，目前仍在討論中，本周四將與民主基金會合作，邀請加拿大、美國、英國、法國等國駐台代表，作為已經通過同婚的國家所面臨狀況為如何等，分享國外經驗。
此外，國際特赦組織台灣分會今天與全球同步發布「#FirstInAsia 亞洲第一婚姻平權在台灣」倡議運動影片，內容囊括來自國際特赦組織全球各分會與總部的聲援訊息，使用不同語言，呼喚台灣政府儘快向婚姻平權「say yes」。
(中時)
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