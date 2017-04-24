林金貴案停止刑罰執行 高雄高分檢提抗告

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10年前鳳山計程車命案疑兇林金貴被判無期徒刑定讞，遭關押近10年後，因高雄高分院裁定「開始再審」與「停止刑罰執行」獲釋，高雄高分檢收到裁定書後，24日就停止刑罰執行部分提出抗告，對於開始再審則尊重裁定。

(中時)