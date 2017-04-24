金融科技產業熱潮 明新科大FinTech講座登場

新竹縣明新科技大學財務金融系，24日起連續1周舉辦「金融科技週講座」，今天首場邀請銓智金融科技總經理劉昭嶽，主講AlphaMax財富管理機器人。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學財務金融系，24日起連續1周舉辦「金融科技週講座」。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學財務金融系24日起連續1周，舉辦「金融科技周講座」，廣邀國內外產、官、學在金融科技領域專精人士就機器人理財、群眾募資、數位資產交換、美國金融科技發展、台灣金融科技監理挑戰及金融規範等議題進行研討，今天首場即吸引大批師生、民眾聆聽。

明新科大指出，此次的「金融科技周講座」是於昨天起至28日舉行，近10場的專題演講，邀請到金融創新業者、美國紐約摩根史坦利基金管理人Austin Chen、金管會鄭貞茂副主任委員及考試院楊雅惠考試委員到場分享，並透過金融科技創業業者的創意刺激、台灣金融科技法令的發展趨勢，提供對金融科技創新產業的全方面認識。

明新科大財金系主任林淑瑛表示，金融科技（Financial Technology，簡稱FinTech）的發展，創造出貨幣流通的新場域，改變了金融行業經營模式，金融科技創新應用，更逐漸取代銀行經營項目。

金融科技是目前政府政策推行的重點，為期1周的金融科技講座，歡迎對金融科技有興趣的師生與各金融相關產業從業人員參加，講座場次與內容可至明新科大財金系網站瀏覽，或電洽03-5593142轉3411查詢。

(中時)