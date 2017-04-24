建中初怡芃拿下台大申請5冠王 未來想當法官

台灣大學個人申請今天放榜，建中有3名學生拿下「5冠王」，同時錄取5科系，學生初怡芃除了錄取心中志願法律3組外，也錄取財經、經濟系，對於自己的未來，他則是想要當法官。

初怡芃表示，念了數理資優班後發現自己不適合朝理工發展，他認為學校教了很多很艱深的內容，但不知道未來可以做什麼，因為公民老師招承維上課很有趣，讓他捨棄數理科目朝社會學科邁進。

初怡芃指出，因為「蘇建和案」、社會運動的啟發，未來想當法官或律師，不僅工作穩定，在數理班培養的能力，也使得他擅長判斷，發現問題，用理性的方式解決問題。

他說，知道自己錄取5冠王當下覺得好爽，上大學前，會先擔任家教打工。

(中時)