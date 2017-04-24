6年打180場 查貝爾德州終奪美巡首冠

查貝爾奪首冠後興奮與桿弟擁抱。(美聯社)

美國好手查貝爾最後1洞抓到8呎1推小鳥，最終以贏1桿在美巡德州公開賽封王，成為美巡本季第7位奪得首冠選手。

與本季另6位新冠軍不同的是，今年30歲的查貝爾年紀最大，也花最多時間才拿下美巡首冠。他共花了6年時間、打過180美巡才贏得美巡生涯第1勝，其間包括6場第2名。

「我終於不需再回應那個錐心的問題，了解我的人都知道季是如何努力，能在打了180場之後贏到首冠真的不容易。」查貝爾說。

(中時電子報)