吃火鍋不用戴墨鏡了！卓冠廷和洪慈庸今天登記結婚
台中市府新聞局長卓冠廷今天（24日）下午3點38分在個人臉書PO出他和立委洪慈庸己經在戶政事務所，完成了結婚登記。
卓冠廷在臉書PO文表示，「這段感情，在眾人的關心之下，終於走到這一步。這一路走來，有甜蜜，也有辛苦，重要的是兩人彼此信任，相互扶持」。
他強調，說好的「有好消息會向大家報告」，今天，就是我們決定未來的歲月都要攜手同行的日子。
「接下來的日子，冠廷一如往常早上七點多要跟市長開會，慈庸一樣得五點多起床，從台中搭第一班高鐵到立法院；到了晚上，依舊各自跑行程及開會」。
卓冠廷表示，「不過，我們依然會很珍惜相聚的每一刻。」
他說昨晚和洪慈庸談及「昨天我們聊天時談到，未來會有什麼改變？嗯哼～我們想了想，最大的不同，應該是一起吃火鍋時，終於不用戴墨鏡了」。
卓冠廷表示，「我們婚事真的很簡單，因為沒辦法抽出時間籌備婚禮，必須向大家致歉，」除了沒有正式婚宴，也沒拍婚紗照，沒有傳統婚禮儀式，只有雙方親友簡單的餐敘。
這段日子以來，很多關心我們的好友最常問的就是：「何時結婚？」今天以後，終於不用再被追問了(呼～)！
卓冠廷強調，未來，我們會在人生的道路上相互扶持，並且持續為社會盡一份心力；因為，這是我們相遇相逢的起點，也會是未來相知相惜的志業。
他在臉書也寫道「謝謝大家，我們會加油的！Love is Love，願天下有情人終成眷屬卓冠廷 洪慈庸 2017.04.24」獲得大家祝福。
(中時)
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