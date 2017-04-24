邰智源子邰靖將讀台大電機系
台大個人申請今天放榜，藝人邰智源兒子邰靖錄取台大電機系、物理系以及北醫醫學系，另外陽明醫學系明天才會放榜。他今下午受訪時說，應會選擇台大電機系就讀。
學測成績74級分的邰靖就讀薇閣中學，今年他申請4所學校，除陽明還未放榜，其餘3所都是正取。他表示，經過與師長、家人討論，應會選擇台大電機，因為若此時就讀醫學系，「怕自己還不夠成熟。」
邰靖說，國外很多都是在學士後才讀醫學系，如果高中畢業後，可以先在其他領域累積一些人文素養、待人處事等經驗，若以後真的還想讀醫學，再繼續深造也不錯，所以幾經考慮，才做出選讀電機系的決定。
他笑說，今早放榜後，立刻傳Line跟家人分享好消息，爸爸先是回了一連串「讚」的貼圖，但隨後也不忘勉勵他「人生才剛開始，還有很多精彩的東西在等你，要繼續努力」。
(中時)
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