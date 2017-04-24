牧場非法排放豬隻屎尿　惡臭沖天遭舉發查獲

養豬牧場非法排放豬屎尿，警方前往查緝。（陳淑芬翻攝）

保安警察第七總隊第三大隊獲報彰化縣二林鎮二溪路附近豬屎尿惡臭沖天，疑有養豬業者非法排放廢水。經調查蒐證日前到場查緝，當獲牧場私設馬達將未經處理污水逕行排放，將邱姓負責人等人依違反廢棄物清理法送辦。

警方表示，獲報後前往現場勘查，鎖定位於二林鎮及溪湖鎮交界1家牧場涉有重嫌。警方調查，牧場已多次被周邊民眾陳情抗議，環保署及彰化縣府環保局協助業者與民眾溝通解決異味問題，並指導業者處理污染物以降低異味。

警方調查，牧場並未妥善處理豬隻排放物，所飼養豬隻多達近萬頭，與所申報排放污水量與合理用水、排水量有極大差距十分可疑，22日凌晨會同環保署中區環境督察大隊前往搜索。

查緝人員發現業者在廢水收集槽裝設繞流管線，囤積豬隻屎尿未經處理即利用凌晨夜深時段，直接排放入牧場外的道路側溝，匯流灌溉渠道，造成附近村落臭氣沖天，並影響農業灌溉用水。

警方調查，業者所排放廢水，經檢測水質檢測生化需氧量、化學需氧量及懸浮固體均超過放流水標準百倍以上，將邱姓負責人及邱姓汙水處理專責人員依違反水污染防治法送辦，檢察官各以新台幣15萬元交保。檢警持續追查是否仍有業者非法排放廢水，全案擴大偵辦中。

(中時)