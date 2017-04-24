桃清潔隊員發現80萬現金 拾金不昧還家屬

桃園市平鎮區環境清潔中隊3名隊員日前進行廢棄物處理時，竟發現80萬元現金，通報警方後發還給家屬。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區環境清潔中隊3名隊員日前進行廢棄物處理時，竟發現80萬元現金，通報警方後發還給家屬。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區環境清潔中隊3名隊員日前進行廢棄物處理時，發現1個鐵櫃掉出紙袋，竟有80萬元現金。通報警方後，經查是72歲施姓男子過世時的遺物，經由平鎮警分局北勢派出所協助後，24日警方依法發還失主家屬。

平鎮區清潔隊員張晏慎、彭晉緯、李俊傑，日前於中興路垃圾場拆解1個鐵櫃時，竟掉出1個紙袋，3人一翻查翻現裝有現金80萬元，隨即通報區中隊及大隊政風室，並將現金送往北勢派出所，由警方接手招領事宜，24日聯繫到家屬後，警方也將80萬元發還。

警方表示，72歲施姓獨居男子罹有癌症，去年2月過世。因為不相信銀行，死前將積蓄80萬領出來放在衣櫃，並委託妹妹幫她處理後事，但妹妹也不知道哥哥將80萬元放在衣櫃裡面，21日委託清潔隊載走廢棄家具。清潔隊員發現袋子後，因裡頭有年籍資料，警方也快速聯絡到家屬，並在24日由家屬領回80萬元。 環保局長沈志修表示，3位隊員拾金不昧，撿獲現金即刻交予警方，精神值得嘉勉。

(中時)