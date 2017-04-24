1314根釘子飆創意 勾勒出祖父母恩愛情

中港高中校長周文松（左一）及議員尤碧鈴（左二）與學生作者林佳霈（右二）合影。（陳淑娥攝）

學生林家霈使用1314根釘子，勾勒出祖父母鶼鰈情深畫面。（陳淑娥攝）

白逸文耳濡目染下，利用陶土發揮巧思創作。（陳淑娥攝）

中港高中國中部美術班在清水港區藝術中舉行畢業展。（陳淑娥攝）

中港高中國中部美術班畢業展飆創意，拋開畫紙形式與框架，學生發揮天馬行空的想像力，林家霈以銅釘與棉線創作，使用1314根釘子，勾勒出祖父母鶼鰈情深畫面，令在場人士讚嘆不已，畢業展即起至5月7日止，歡迎民眾前往港區藝術中心觀賞。

校長周文松表示，畢業畫展主題為「玖零年代」，展出水彩、素描及壓克力等12種複合媒材，共87件美術作品，此次突破畫紙的侷限性及慣用媒材，直接在畫板上創作，是一個青春獨專、恣意揮灑的世代。

學生林家霈深受祖父母恩愛之情感動，以「情深」為主題，取用銅釘與棉線創作，以不同顏色棉線纏繞釘在畫板上的釘子，譜成一幅鶼鰈情深的動人畫作，使用1314根釘子象徵「一生一世」。

白逸文因家中開設陶藝工作室，耳濡目染下利用陶土發揮巧思，作品高45公分，寬30公分，以高達1千多度燒窯，歷時兩天完成；尤薏宣用真人比例創作，意味著被壓抑縮小的自己想要掙脫，左胸口掛著一副耳機，希望大人能傾聽自己內心的吶喊，饒富隱喻意義，令人玩味。

(中時)