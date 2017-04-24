籌辦2019東亞青運 林佳龍致力打造台中為最愛運動城市

台中市政府運動局長王慶堂，於市政會議進行「106年度新政措施暨2019台中東亞青年運動會籌備情況」專案報告！（陳世宗攝）

運動沒有國界！台中市2019將舉辦東亞青年運動會以「East Asia：Young & Green」為主軸！市長林佳龍24日指出，每一運動項目及過程，包括場館、交通、廢棄物處理，融入環境教育才有特色；運動無涉政治，可凝聚城市向心力及光榮感，藉此賽事以運動交友，讓台中走向國際。

市府市政會議24日由運動局長王慶堂進行「106年度新政措施暨2019台中東亞青年運動會籌備情況」專案報告！他說市府已成立籌備與執行委員會，定期會議並管控進度，將成立東亞青運綠色委員會；規劃賽會期間場館、低碳交通、環境教育、廢棄物處理等低碳環境。

王慶堂指出，東亞青運共有14項競賽項目，除輕艇及室內5人制足球分別於南投日月潭及彰化體育館舉辦外，其餘12項在台中市舉行；中央也成立「2019台中東亞青年運動會跨部會協調平台」，協助市府賽事籌備工作。

羽球比賽項目的朝馬國民運動中心，在去年12月30日正式營運；以水上運動、網球為主的北區國民運動中心及台中市網球中心，分別在今年4月及2月完成驗收；做為柔道比賽場館的多功能運動中心，預計今年6月底即可開始營運。

王慶堂強調，台中市以健康市民、卓越競技、活力台中為城市發展願景，透過結合醫療社福機構增設身障運動課程，持續爭取中央每年補助2000萬元以上經費發展全民運動；新設「中部運動園區」將整合中彰投苗運動場館資源，打造台中市成為運動城市。

林佳龍說，為完善中部區域運動網絡，市府積極發展中部運動園區及國家訓練中心的中部訓練基地，同時與台體大密切合作培訓人才；市府也規劃在原亞太花卉批發市場預定地，興建符合國際賽事標準的室內250m「自由車運動休閒園區」，預計規畫100個運動指導員進入社區學校，讓運動人才有服務機會。

(中時)