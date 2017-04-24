魚池茶香入魂，在日月潭品嘗港式「飲茶」

日月潭雲品溫泉酒店「雲水坊」港點餐廳，推出「粵點煲香宴」套餐。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店「粵點煲香宴」套餐，結合在地食材與港點烹調手法。。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店，以在地食材結合港式飲食，在「雲水坊」港點餐廳，推出「粵點煲香宴」套餐；主廚將日月潭紅茶與港點搭配，讓旅客到日月潭也能一嘗港式「飲茶」的美味；4月底前，加購單點有優惠！

雲品公關副理謝欣潔表示，「粵點煲香宴」套餐中，「箔金松露美人粿」以埔里的茭白筍切小丁、搭配頭社碧玉筍與蝦仁，加上特調松露醬，外皮晶瑩白皙微透光，就像美人吹彈可破的Q彈肌膚，成為十足在地風情的創意港點。「極品鮑魚燒賣」以1隻鮑魚搭配1個手工燒賣，讓人捨不得一口吃完。

套餐主菜「主廚特製煲仔飯」，共有2款口味提供賓客挑選或同桌分享。「紹興滑雞煲仔飯」去骨土仿雞腿肉，以埔里紹興酒醃漬，伴隨水蒸氣撲鼻而來的酒香，雖是稍縱即逝，卻襯出雞肉香甜的風味；「臘味排骨煲仔飯」以廣式臘腸、肝，搭配粉蒸排骨，食用前拌入特製醬油，成為鹹香道地的廣式煲仔飯。

「月牙翅灌湯包」是費時費工的功夫湯品，選材金華火腿、老母雞、赤肉共同熬煮至少6小時，而湯包的內餡是蟹管肉、加拿大帶子、蟳肉等經典食材，不加任何味精、鹽，品嘗最自然清甜的湯頭。

「絕代雙寶」二款特色中點，組合而成的精緻拼盤，「燕窩酥皮焗蛋塔」，烘烤過的蛋塔注入流動奶黃餡，最上方是光滑順口的燕窩，共構出相得益彰的港式甜點。「玫瑰香」選材自埔里食用玫瑰，自製的手工麵糰，而特別保留細碎的玫瑰花瓣，增加入口的芳香。

(中時)