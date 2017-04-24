美軍研發一次性的無人滑翔機

美國陸戰隊研究使用滑翔機來運補物資的可能性。(圖/spectrum.ieee)

美國海軍陸戰隊提出新的戰區運補構想，設計一種無人駕駛的運輸滑翔機，最多可以運送700磅重(317公斤)的物資到前線，全機由膠合板製作，屬於一次性的耗材，不能回收再使用。

科技光譜網(spectrum.ieee)報導，大家都知道美國特種部隊經常進行前鋒打擊與敵後作戰任務，因此他們出發時多半是是輕裝出動，所攜帶的彈藥與物資都有限，

需要後續的空投補給讓他們穩住陣地，但是在許多情況下派飛機或是或直升機以降落傘空則太危險了，因此美軍一直在思考新的補給方式。

隷屬美國陸戰隊的戰爭實驗室(Warfighting Laboratory)提出名為「特種空運」(TACtical Air Delivery, 縮寫：TACAD)的無人滑翔機，機身使用建材行都買的到的廉價膠合板製成，以及一些簡單的GPS、無線電零件與控制翼面，來導引滑翔機的降落位置，無人機在落地之後就會破損，但這也無妨，因為重點是物資。整架無人滑翔機的製造成本在1500美元(約台幣45000)到3000美元(約台幣91000)之間。目前戰爭實驗室正在建造TACAD的小尺寸模型，最終版本將是模型的兩倍大，可以運載大約20立方英尺（0.5立方公尺）的貨物。

現在空投物資的精準降落傘JPADS。(圖/美國陸戰隊)

目前美軍向偏遠地區提供物資的最常見方法是使用「聯合精準降落傘」(Joint Precision Airdrop，縮寫：JPADS)。每個JPADS由一套以GPS系統和電池組所控制的自動傘，可承載10,000磅（4500公斤）的貨物。它的降落範圍是離開飛機之後的大約50公尺範圍內。

究竟是無人滑翔機(TACAD)性能好？還是科技降落傘(JPADS)比較好？這是個值得討論的話題，戰爭實驗室認為，無人滑翔機的滑翔距離遠，因此運輸機不需要過於進入敵境即可執行空投任務。

研發滑翔機的摩根．克羅斯曼上尉(Lt. Morgan Grossman)說：「JPADS只是一個花哨的降落傘，雖然它的載貨量較大，但是它只能下降。你可以把它們從飛機上掉下來，因此那架飛機還是需要闖入敵境才能空投。另一方面，(TACAD可以輕鬆滑行數十英里遠，這意味著載人飛機可以將其從安全的空域空投，目標滑行比為15：1，也就是飛機從30,000英尺(9144公尺)的高度投下後，滑翔機可以滑翔30至70英里（48至112公里）的有效範圍。)

歷史上，軍用滑翔機並不是新鮮事，在二戰期間，歐洲戰場上就大量把無聲的滑翔機投入作戰當中，多半是由飛機來拖帶起飛，再放掉繩索滑翔進入敵陣。但是無人機非常計較載重，加入又難以控制，因此搭乘滑翔機的步兵們往往死傷極大，後來直升機發展成熟，無人機也就退出特種作戰的戰場了。

TACAD無人機滑翔機的全尺寸原型應在2018年開始飛行試驗，到時就知道滑翔機是否會重新投入戰場。

(中時電子報)