苗檢指揮破獲兩岸詐騙集團　起訴19名被告

苗栗檢方指揮警方破獲兩岸詐騙集團，偵結起訴19名被告。（陳慶居翻攝）

苗栗地檢署檢察官韓茂山指揮刑事警察局偵七大隊等單位，於去年12月間動員近百名警力同步執行搜索，在苗栗、彰化查獲2處電信詐騙機房，查扣筆記型電腦、路由器、分享器、行動電話、平版電腦、監視器等物，並史無前例聲押19成員全數獲准，全案24日偵查終結，對19名被告提起公訴。

苗栗地檢署發言人主任檢察官蔡偉逸指出，此案係經長期縝密蒐證，查獲以被告李姓男子為首的集團共13人，及以被告劉姓男子為首的集團共6人，2個不法集團包括主嫌共19人，集團共向123名大陸人士施行詐騙，也因此無法統計詐騙金額。

(中時)