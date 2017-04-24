高鐵彰化站與台鐵轉乘計畫 可望6年後實現

交通部次長王國材（右二）彰化高鐵站考察，彰化縣長魏明谷當場爭取建設預算。鐘武達攝。

交通部次長王國材應立院交委會委員邀請考察南彰化交通建設，並在田中公所與各界座談。鐘武達攝。

交通部次長王國材上午由彰化縣長魏明谷及立法院交通委員會委員陪同考察南彰化的交通建設並簡報，其中已納入行政院前瞻基礎建設的「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」，可望在6年後通車營運。

高鐵彰化站在2015年通車以來，周邊鐵、公路聯外道路仍待改善，王國材應立委陳素月、洪宗熠等人邀請先到高鐵彰化站考察，接著轉往田中公所與地方鄉鎮長座談，集思廣益。

魏明谷及陳素月等人說，高鐵彰化站區域聯外道路不足，影響發展，建議應新闢東彰道路南延段，並由前瞻基礎建設計畫提撥預算新設單線軌道銜接高鐵彰化站及台鐵田中站，並配合集集線服務設施，串聯進出南投日月潭國家風景區，打造高鐵彰化站成為南投觀光大縣的進出門戶，增加客源。

王國材表示，「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」包括田中支線與南投集集支線經費為26.49億元，已納入行政院前瞻基礎建設，路線長度約3公里，預計可行性研究計畫核定後6年內通車營運。

魏明谷對南彰化的未來很有信心，他表示，縣府撥用彰化高鐵特定區土地，預計興建交通部氣象局田中氣象站教育中心；彰化基督教醫院也在彰化高鐵特定區購置2公頃土地，投資6億多經費興建醫院；還有1家四星級的澳洲連鎖大飯店已購置彰化高鐵特定區的土地，也即將興建。

(中時)