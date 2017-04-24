花蓮棒球場改建 準備好成為中職賽場
花蓮縣立棒球場正在進行大整建，預計5月竣工，花蓮縣長傅崑萁今天(24日)說：「花蓮縣政府已準備好迎接中華職棒例行賽與明星對抗賽。」
傅崑萁表示，花蓮縣棒球場這次對內外野、球員休息室都作了大整修，已經符合國際賽要求，球場預定5月初就可整建完工，可迎接中 職例行賽與明星對抗賽到來，屆時歡迎球迷朋 友到花蓮看職棒，同時欣賞後山的好山好水。
中華職棒本季6月2日至4日，首度安排3場例行賽，由統一獅迎戰富邦悍將，7月8日與9日明星對抗賽則是中職史上28年來，首度赴花蓮舉行。
(中時電子報)
關鍵字：花蓮
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