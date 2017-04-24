慶祝50萬訂閱戶 Cena夫妻脫光光了!

席納與妮琪慶祝訂閱戶突破50萬。(摘自youtube)

WWE摔角紅星席納(John Cena)與剛訂婚的女友妮琪(Nikki Bella)決定慶祝妮琪在Youtube的頻道突破50萬訂閱，他們要讓粉絲一飽眼福。妮琪說，「抱歉我們沒有立刻行動，因為我還得說服身邊這個頑固的傢伙。」

席納說：「我還是覺得這個主意不太好。」

妮琪說：「閉嘴，快給我脫！」

該頻道是妮琪與雙胞胎妹妹布莉一起經營的「The Bella Twins」，妮琪本月初在摔角狂熱大賽上接受席納求婚，兩人多年的戀情終於獲得了公司正式的祝福，也在百萬觀眾面前開花結果。

至於席納本人很早就在經營社群，他自己的推特已有947萬追隨者。只不過影片加上了厚厚的馬賽克，在觀眾看來，這與他們平常在擂台上穿的衣物相比，似乎也沒有多大差別。

(中時電子報)