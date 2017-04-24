北市私校唯一 薇閣中學五冠王想當律師

台大個人申請今天放榜，台北市薇閣中學表現亮眼。藝人邰智源兒子邰靖（前排左）將選讀台大電機系，林士淵（前排右）則是「五冠王」。（薇閣中學提供）

台灣大學個人申請今天放榜，建中、北一女在全台總共12位五冠王中，共囊括7人，另外私立薇閣中學也有1人，是全市「唯三」有五冠王的學校。

薇閣中學的五冠王林士淵，不僅成績優異，校外表現也十分突出。國小三年級起他就在台北探索館擔任導覽志工，至今已經超過9年，他還曾獲保德信志功精英獎、全國國語演說高中組冠軍、擔任北市府兒少福利促進委員會兒少咨詢代表。

這次錄取台大法律系法學組、司法組、財經法學組，以及工商管理系科技管理組、企業管理組，同時也錄取長庚大學中醫系。林士淵說，應會選擇法律系，未來想成為律師並出國深造；開學前，還要參加教育部領袖人才培育計畫，並與學弟妹分享備考經驗。

(中時)