郭晶晶生了！霍啟剛首貼愛女萌照宣布喜訊
中國大陸前「跳水皇后」郭晶晶，2012年甜嫁香港富商霍啟剛，隔年即為霍家添第四代嫡孫，生下大兒子霍中曦，郭晶晶退役後重心幾乎都放在家庭，相當少在外拋頭露面，之前夫妻倆曾上過實境節目，才稍微曝光了私下甜蜜低調的生活，而去年霍家又添喜事，35歲的郭晶晶證實懷上了第二胎，如今孩子的爸親自宣布好消息，公布「前世情人」在今天來報到啦！
本月12日，霍啟剛才在微博證實老婆懷二寶的消息，並表示平時一家子生活低調，因此一直沒公布喜訊，盼外界理解，而今天下午，他主動貼出了新生兒萌照，開心宣布「我們家庭增添了一名新成員、我們感到非常幸運和感恩！」，宣布郭晶晶順利產女，已回家休息。
文中，霍啟剛也謝謝醫護人員對寶貝女兒的照顧，還透露兒子中曦暖心的舉動，照片中小哥哥萌萌親吻剛出生的妹妹，讓爸爸直呼：「你看哥哥多乖、一點嫉妒都沒有、很疼愛小妹妹！很溫馨，期盼做哥哥好久了、看他很享受、還給妹妹買了個小禮物！」，讓網友留言道恭喜之餘，也直呼這畫面真是溫馨感人到不行。
(中時電子報)
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