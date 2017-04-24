通緝犯騎車講手機 遇警心虛摔車被捕

今（24）日上午11時20分許，41歲劉姓男子騎機車邊講手機行經新北市板橋區民治街，遇見海山警分局文聖派出所巡邏員警，劉男心虛加速駛離卻不慎滑倒，員警見狀立即上前，劉男起身企圖逃逸，員警直覺有異，立即將劉男壓制，經查，劉男原來是新北地院發布強盜及竊盜通緝犯，遂將他帶回偵辦。

民眾目睹並錄下逮捕過程，將影片PO上臉書「爆料公社」社團，稱讚警員下雨天奮不顧身逮捕歹徒，真是辛苦了。

偵訊後，警方將劉嫌移送新北地院歸案。

(中時)