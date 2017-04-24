台南市民政局長陳宗彥：里鄰調整案年底前完成
台南市議會第3屆議員選區劃分調整後，里鄰調整也傳出即將啟動，此事今天在台南市議會定期大會民政局工作報告上，引發眾多議員關切。民政局長陳宗彥答詢表示，台南市的里鄰調整將於年底前完成，下屆里長選舉也將依新公告的里辦理。
陳宗彥指出，目前全市共有752里、1萬4730鄰；其中，人數最多的北區成德里人口數1萬5500多人，人數最少的龍崎區中坑里人口數只有165人，相差高達1萬多人。鑑於大小里的人口數差距太大，因此早在2012年即已公告里鄰編組調整辦法，但因立法院遲遲未能通過行政區劃法，導致無法進行里鄰調整。
陳宗彥強調，未來里鄰調整的方式，將根據人口及都市發展型態等4大原則辦理，包括：一、密集式大樓住宅地區：1500戶至3500戶；二、交通便利人口集中地區：1000戶至2500戶；三、交通便利人口分散地區：600戶至1500戶；四、交通不便或住戶分散地區：200戶。至於里內已有2000戶以上，且預期2年內還將增加1500戶以上的地區，得預設里。
陳宗彥強調，里鄰如何調整，市府並沒有預設立場，將由區公所及里長溝通後，依前述4個原則進行調整，預計年底前完成公告。
(中時)
關鍵字：里鄰調整
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