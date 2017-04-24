卓冠廷洪慈庸登記 卓冠廷父：洪是100分的媳婦

台中市新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸今日下午公佈婚訊，卓冠廷的父親、前鶯歌鎮代會副主席卓建國表示，小倆口先前就已經跟他說過登記結婚日期，今晚也將在台中宴請雙方家長及親戚。婚後二人也將在台中定居，不會北上和他同住。

對於立委媳婦的看法，卓建國說，只要年輕人自己喜歡就好，他沒有特別意見，但媳婦很乖巧，他也大方打了「100」分的高分。

(中時)