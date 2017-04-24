北京48所大學圖書館 對中小學生開放

2017年北京大專校院面向北京中小學參觀開放的名單近日發布：北京大學圖書館、北京工業大學圖書館等48所大學圖書館開放，多數學校設定了門檻，比如需要集體預約等。

北京日報報導，其實，從2015年起，北京就有大學圖書館開始面向中小學生開放。然而，去年只有近2萬名中小學生走進大學圖書館。

2016年，累計有56所大學圖書館對中小學生開放，今年這個數量減少到48所。北京大學、北京清華大學、北京師範大學、北京林業大學等名校圖書館仍在開放之列。

這些圖書館對中小學生開放的時間各有不同，但國家法定節假日及寒暑假不開放。唯一一所周末開放的是北京資訊科技大學圖書館。

每所學校的開放頻率也有差異，十餘所大學圖書館每個月只開放一次，首都師範大學每年3至6月、9至12月才設置開放日。

7成圖書館設定門檻，主要是集體預約；最嚴苛的圖書館需要提前兩周集體預約。

一些圖書館還為中小學生設計文化套餐。比如北京聯合大學生物化學工程學院圖書館開放備註裡特別提示可以參觀學院北京市重點實驗室等。不少大學圖書館策畫了34個主題開放日，比如北京大學圖書館4月20日和21日推出換書活動。北京建築大學圖書館5月舉辦展覽，帶中小學生瞭解建築之美。北京教育學院則正在籌備中小學課本展。

即便如此，大學圖書館裡仍難覓中小學生的身影。一位中國人民大學大三學生說，幾乎每周來圖書館兩三趟，從來沒有遇到過中小學生。

「中小學生去大學圖書館，更多是去參觀，感受氛圍，而不是借還書。」一位大學老師直言，大學圖書館資源豐富，但並非完全適合中小學生閱讀，而且有些是文獻檔案資料，本身也不適合外借。一些故事類、科普類的藏書，其實並非大學的特色。

不過也有些大學圖書館試水開放借書。比如北京林業大學圖書館就為北林附小4至6年級學生開通了一部分借閱許可權，有針對性地設立專架並配置館藏，全天候8時至10時接待這些學生。

還有些大學圖書館去年擴大了開放人群範圍，除了中小學生，還接待了幼兒、老人等。該專案相關負責人直言，遺憾的是不少大學圖書館無社會人員問津。

(旺報)