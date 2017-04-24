鄭柵潔接任大陸國務院台辦常務副主任
據《新浪財經》微信公眾號「能見派」報導，大陸國務院能源局副局長鄭柵潔已調任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室常務副主任。鄭柵潔長期在廈門與福建工作，其中包括幾年是習近平在擔任福州市委書記與福建省副省長期間，鄭柵潔前年才由福建副省長調到國家能源局。
報導說，鄭柵潔1961年出生，福建漳州人，具有廈門大學工商管理碩士學位。他從廈門市轄下的一個區的處長幹起，逐步升至區長、市政府副秘書長、辦公廳主任、市委副書記。2008年調至福建省發展與改革委員會任職，2015年升任副省長，不到半年就調至國務院能源局，成為能源局領導班子中首位來自於能源局及國家電力監管委員會系統之外的副局長。
目前國台辦有三名副主任、一名主任助理。國台辦在官網副主任排名順序為陳元豐、李亞飛、龍明彪，主任助理為周寧，尚未將鄭柵潔列入。
鄭柵潔詳細工作經歷如下：
1991年01月起任正處級職務；
1997.05——2002.01，廈門市湖裡區委副書記、代區、區長；
2002.01——2002.02，廈門市政府副秘書長，市政府辦公廳主任、黨組副書記，廈門市湖裡區委副書記、區長；
2002.02——2003.03，廈門市政府副秘書長，市政府辦公廳主任、黨組副書記
2003.03——2005.12，廈門市發展計畫委員會主任、黨組書記；
2005.12——2008.04，廈門市發展和改革委員會主任、黨組書記；
2008.04——2008.12，福建省發展和改革委員會副主任、黨組副書記；
2008.12——2010.05，福建省發展和改革委員會副主任、黨組副書記（正廳級）；
2010.05——2015.02，福建省發展和改革委員會主任、黨組書記；
2015.02——2015.03，福建省人民政府副省長、黨組成員，省發展和改革委員會主任；
2015.03——2015.08，福建省人民政府副省長、黨組成員；
2015.08——2017.04，國家能源局副局長（副部長級）、黨組成員；
2017.04——，中共中央臺灣工作辦公室、國務院臺灣事務辦公室常務副主任。
(中時電子報)
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