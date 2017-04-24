中國首季GDP成長最快的地區:重慶和貴州
最近中國大陸各省陸續公布第一季GDP成長，中國西部地區省分成長仍比東部快，其中重慶和貴州的成長大幅超越北京和上海，成為已公布的14省中表現最佳的地區。
根據閩南網，貴州省今年第一季生產總值達到2,504億人民幣，比去年同期增加10.2%，增加速度連續25季闖進全國前三名。貴州省政府單位表示，該省的新興產業繁榮發展，就製造業增加值而言，該省通信電子製造業增加25.53億人民幣、醫藥業增36.11億、汽車電器機械業增加103.4億、集成電路比起去年同期增加了151.3%、平板電腦等產品也增加85.1%。
重慶市的GDP比去年同期成長了10.5%，生產總值達到4,306億人民幣。該省政府單位表示39種工業中35種的增加值出現顯著增長，其中6大產業如汽車製造業增加8.8%、電子製造業增31.6%裝備製造成長10.9%、化工醫療增10.6%、材料業增5%、消費品業增10.4%和能源業則下降12.9%。
緊接這兩個地區的是雲南省，GDP成長高達9.9%，接下來的是海南(8.9%)、福建(8.6%)、寧夏(8.6%)、四川(8.2%)、河南(8%)、天津(8%)、山東(7.7%)、湖北(7.6%)、青海(7.6%)、北京(6.9%)和上海(6.8%)。
這些數據顯示長江中上游省分的發展較快，閩南網指出主因是當地產業結構比較多元，交通運輸改善也使得該區前往長三角和珠三角較容易，吸引了這兩個地區的企業轉移陣地。
(中時電子報)
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