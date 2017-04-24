中國工程院2017年院士增選名額 將不超過75名

青塔網報導，本月21日中國工程院公布了2017年院士增選候選人名單。經中國工程院主席團審定，最終確定的有效候選人共533位，平均年齡55.78歲。

各學部候選人：機械與運載工程學部54人，資訊與電子工程學部63人，化工、冶金與材料工程學部70人，能源與礦業工程學部72人，土木、水利與建築工程學部61人，環境與輕紡工程學部48人，農業學部58人，醫藥衛生學部67人，工程管理學部40人。

根據院士增選工作排程，2017年增選報送材料3月31日截止。經過資格審查和形式驗收，公布有效候選人名單。6月第1周，各學部第一輪評審，公布第二輪評審候選人名單並公布候選人材料。7月31日，受理投訴信截止，對第二輪評審候選人投訴調查。10月最後1周，各學部第二輪評審。再經全院全體應投票院士投票終選、主席團審議，確定當選院士名單。

中國工程院沒有公布2017年院士的增選名額，不過可以確定的是院士不超過75名，意味著超過85%的候選人將被淘汰。此前，2015年中國工程院增選院士70名院士，2013年增選院士51名。

(旺報)