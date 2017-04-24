大陸各地探索課後服務工作 化解3點半難題

中國青年報報導，大陸教育部官網24日宣布，各地正在積極探索有限辦法，開展課後服務工作化解「3點半難題」。

今年2月，大陸教育部印發了《關於做好中小學生課後服務工作的指導意見》，要求各地充分發揮中小學校主管道作用，由「政府購買服務」、「財政補貼」等經費保障機制，按照學生家長自願原則，為中小學生提供課後服務。

北京、長春、上海、廣東、南京等地，以政府統籌規畫、財政補貼、政策扶持等多種方式，鼓勵、支持學校利用場所、師資和設備優勢，為中小學生組織普惠性的課後活動。如北京市教委支援義務教育階段學校推行課外活動計畫；北京、成都等地構建了以財政投入為主的經費保障機制，如北京市政府2015年按城區生均每年700元人民幣（下同）、郊區生均每年900元劃撥專項課後服務經費。西城區計畫用3年時間在全區建設百所學校少年宮，讓學生在校內就能自主參加各類課後活動。上海市公辦小學普遍向家庭看護確有困難的學生提供課後免費看護服務。吉林長春市按生均每天2元安排託管經費，支援各小學校試行學生課後免費託管服務。

青島等地以學校家委會為主導、學校參與配合，包括由家長委員會組織家長輪流擔任志願者、學校派出教師或學校幹部給予指導和配合，由學校教師或退休教師及家長共同配合擔任志願者免費託管，由協力廠商收費託管等具體形式。

吉林省公主嶺市等地鼓勵青少年校外教育場所和學校密切合作，共同開展課後活動。通過爭取政府財政支持、吸引社會捐贈、向家長適當收費等方式建立課後活動經費保障機制。政府、學校、家長對青少年校外教育場所提供的校內課後活動監管。

重慶、廣西、四川等省的一些地方以社區、社區教育學院和團組織等為主體，依託學校、社區、文化館（站）等公共文化服務場所和設施，招募志願者、邀請「五老」、鼓勵教職員工、吸納家長義工、聘請專業人士等，建立政府財政專項撥款、社會捐贈、適當收費等多管道經費籌措機制，為中小學生提供課後服務。

據瞭解，教育部將在總結各地開展中小學生課後服務有效做法基礎上，針對一些地方在實際工作中面臨的困難和問題，進一步加強調研和指導，完善相關政策措施，推動各地進一步做好中小學生課後服務工作。

(旺報)