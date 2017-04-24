公廁成毒窟 警勸毒蟲開門自首
基隆市警方查獲一樁公廁毒品案，一名24歲的康姓男子緊閉在惡臭的便池大門內，經警方好言相勸下才乖乖開門，現場在他包包內查獲安非他命與吸食器，康男才坦承吸毒，警方隨即將他移送。
基隆市第一分局延平街派出所，23日深夜2時獲報，市區中正公園籃球場旁廁所內有濃厚刺鼻味，疑似有人於該處吸食毒品，警方隨即火速前往查處，發現場確實有便池的惡臭夾雜著濃厚刺鼻味，更現場發現康男一人於便池大門內，起初還拒絕遲遲不肯開門，經警方好心勸導才開門自首。
康男開門後神情恍惚，警方請他自行將隨身攜帶包包打開，康男百般不願地緩緩打開，結果發現毒品安非他命及吸食器，人贓俱獲，康嫌見事跡敗露，才坦承為其所有。全案經調查偵詢後將康嫌依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。
警方表示，公共廁所常為吸毒處所，許多的毒品案件查獲地點也多在公廁附近，警方將持續對於轄內公廁加強巡邏，並持續針對此事不定期臨檢，以嚇阻持續有吸毒的不法情事及淨化周遭治安環境。
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(中時)
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