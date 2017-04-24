建中余竑勳、陳韋同錄取麻省理工學院
建國中學余竑勳、陳韋同2位科學班同班同學，雙雙錄取麻省理工學院，余竑勳未來想朝電腦科學發展，陳韋同則是對研發機器人感興趣。
陳韋同說，機器人的技術已經那麼進步，卻很少看見應用在商店裡，想去麻省理工學習研發機器人定位系統，在進入大學前，他想加強藝術史，因為機器人也要有漂亮的外觀。
余竑勳表示，麻省理工學院大一不分科系，但他之後想主攻電腦科學，在上大學前想加強英文口說的能力。
此外，讓余竑勳、陳韋同出國念書最擔心的就是學費很貴，幸好2人都曾參與奧林匹亞數學競賽拿下金牌或國際科展獲一等獎，向教育部申請獎學金，才有辦法出國。
建中教務處主任蔡哲銘指出，去年有26名學生錄取國外大學，今年有38人，選擇理工科系的主要還是美國居多，財金科系則是選擇離台灣近、國際化的香港。
(中時)
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