食藥署召開記者會 戴奧辛對孩童危害最大

台大主治醫師姜至剛以圖表說明，戴奧幸對孩童來說極易造成危害。（王英豪攝）

衛福部食藥署今(24)天下午4點，針對戴奧辛蛋事件的後續發展召開記者會，由農委會、衛福部、環保署聯合說明案件處理進度。台大主治醫師姜至剛以圖表說明，戴奧辛對每個年齡層都有不同的影響，尤其以孩童來說極易造成危害。

(中時)