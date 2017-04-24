趙本山愛徒出軌女粉絲 發露骨語音還裸體視訊

劉小光被爆出軌女粉絲。(圖／翻攝自全明星探、新浪娛樂)

大陸二人轉演員劉小光是趙本山徒弟，因在《鄉村愛情》中飾演趙四走紅，今(24日)遭陸媒爆料他出軌女粉絲，並常傳露骨語音給對方，也會裸體視訊聊天，消息一出讓外界跌破眼鏡。

女粉絲的閨密向《全明星探》爆料，去年女粉絲去看劉小光的表演，兩人合影後留下連絡方式，之後越聊越熟悉，就會約出來私會，劉小光還叫她去開房間，並露骨說「我想跟你睡覺」，要她在房間等，並帶上「偉哥」(壯陽藥)。

而不止聊天尺度越來越大，兩人還會裸體視訊，今年過年更把女粉絲帶回家和兒子相處，因為劉小光平時就會帶著兒子直播賺錢，女粉絲更花2萬人民幣(約台幣8萬)幫忙，他事後承諾會還錢，最後卻一拖再拖，還罵她「賣淫敲詐」，讓她才驚覺人財兩失，爆料一出引起網友熱議。

據悉，劉小光曾離婚一次婚，現任妻子是二婚，比她小10歲，去年才生了一個兒子，現爆出軌醜聞，讓外界跌破眼鏡。

(中時電子報)