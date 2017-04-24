更生清算全駁回 自救會批敵視債務人

卡債受害人自救會今天下午到台中地院前上演行動劇，抗議消費者債務清理條例修正多年後，台中地院法官陳秋月對於更生、清算案聲請全部駁回，顯然是敵視債務人，民間司改會認為陳秋月已涉違法濫權，為不適任法官，建議移請送評鑑。

民間司法改革基金會董事長林永頌指出，消債條例已修正多年，全國各法院平均更生通過率已超過70％，台中地院消債庭另一法官林世民的更生通過率也達到80％，唯獨陳秋月法官從2015年9月到今年2月止，未裁定任何案件開始更生，更生通過率0；而台中地院在去年底林世民調離消債庭後，今年1到3月更生件數全面掛0，債清機制全面失靈，這已經不是個別法官問題，而是整個法官職務監督制度形同虛設。

林永頌表示，為什麼陳秋月法官的案件全部駁回，難道台中地院分給她的都是特別挑選程序不合理案件？而陳秋月如此敵視債務人，還適合辦消債案件嗎？

卡債受害人自救會表示，他們都是在求救無門的情況下，才會到法院聲請更生及清算，法官卻對他們表現不友善態度，認為債務人如果不願接受債權銀行在協商或調解階段，提出以本金分180期、分期償還的清償方案，就會以債務人無還款誠意，駁回更生聲請。

台中王姓單親媽媽當看護月薪1萬8千元，要扶養高中、國中2個小孩，欠債300萬元、分180期，每期要還1.1萬元、長達15年，她無法負擔。在聲請過程中，法官還質疑她為何不把小孩給前夫扶養，但前夫早就找不到人，就連準備每個月500元給小孩買早餐與文具，都遭到法官質疑。

林永頌指出，談司法改革不光是抽象的改革，如何改變這樣的現況，司法院理應主動調查法官有無違法失職，為何沒有調查、沒有懲處，也沒有移送評鑑，這些舉動才是害死民眾對司法的信心。

針對此，台中地院回應，該院法官在開庭前皆作足準備，就債務人之健康、年齡、生活收支及家庭結構等一切情狀，當庭向債務人、代理人詳加說明消債條例各項清理程序及免責與否事由之差異，在徵得債務人同意後，轉介尋求法扶律師輔助，並無所謂違法濫權情事。

台中地院強調，債務人對於法院駁回更生、清算聲請之裁定不服者，可提起抗告，藉由審級制度尋求救濟。另債務人撤回調解、更生或清算之聲請者，也可立即再行聲請，並無時間、次數之限制。民眾抗議指該院法官各項處置侵害債務人之權益，應有誤會。

(中時)