2017年郵政寶寶 公仔珍藏組發售了

中華郵政24日起供售「2017年郵政寶寶公仔珍藏組」。 圖／中華郵政提供

一年一度的郵政寶寶又來了，中華郵政公司訂於24日起供售「2017年郵政寶寶公仔珍藏組」，每組售價380元。

中華郵政表示，「2017年郵政寶寶公仔珍藏組」內含男、女郵政寶寶各1款，以POLY材質為基底，輔以手工彩繪，高約10公分，分別立於金色臺座上，可作為擺飾或紙鎮。女寶寶頭部微揚，自信可愛地揮手致意；男寶寶幸福出擊，展現熱情活力，造型俏皮可愛，歡迎至各地郵局或中華郵政集郵電子商城訂購。

而為闡揚我國歷代文物之美，中華郵政公司繼105年以國立故宮博物院典藏的郎世寧花鳥佳作為題材，發行「故宮古畫郵票─仙萼長春(上輯)」後，訂於4月26日發行「故宮古畫郵票─仙萼長春(下輯)」。

下輯郵票1套8枚，圖案分別為「清郎世寧畫仙萼長春 冊 罌粟(面值5元)、紫白丁香(面值5元)、百合花纏枝牡丹(面值7元)、翠竹牽牛(面值9元)、荷花慈姑(面值10元)、豆花稷穗(面值10元)、雞冠花(面值12元)、菊花(面值12元)」，花鳥寫生造型考究，用色鮮麗豐富。

(工商)