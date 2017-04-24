洗腎患者猛吃番茄險喪命
70歲的陳老先生有糖尿病、高血壓，洗腎已5年，日前因倦怠無力被送急診，自述最近數周每天都吃1顆牛番茄，經緊急血液透析及醫療後病情才穩定。台南市立醫院腎臟科主任徐碩鴻說，番茄屬高鉀食物，洗腎患者不宜多吃。
徐碩鴻指出，身體中的鉀離子會維持細胞膜電位穩定，是神經脈衝及肌肉收縮中不可或缺的成分，可調節神經、肌肉及心肌的興奮性，一般人每天可攝取4至6公克的鉀以避免鉀離子不足。
徐碩鴻表示，鉀離子主要經由腎臟產生尿液而排泄，當腎功能衰竭時會降低排泄鉀離子的能力。尤其是第五期慢性腎臟病患者，當體內鉀離子過多，就會引起高血鉀；嚴重時身體會有不適的症狀，甚至危及生命。因此慢性腎臟病患者必須留意飲食與藥物服用，避免發生高血鉀症。
當血鉀濃度大於5.5meq/L即是高血鉀症，洗腎患者常因透析不足、攝取過多高含鉀食物、藥物、便秘、腸胃道出血、血糖控制不良、代謝性酸中毒引發高血鉀症，出現手指麻痺、嘴唇麻木、疲倦、肌肉無力等神經症狀；或心臟不適、心率不整、心跳變慢，嚴重時會心室纖維顫動、心跳停止。
徐碩鴻提醒，洗腎患者應減少鉀的攝取，不吃生菜、精力湯、麥草汁；蔬菜清燙3至5分鐘再拌油；避免飲用茶、咖啡、果汁、中藥湯汁；少喝雞精、牛肉湯、魚湯、排骨湯、火鍋湯、高湯等肉類湯汁；不要使用低鈉鹽或健康鹽；避免高鉀水果，中、低鉀水果適量選用，建議水果量1天不超過2顆棒球的份量。
(中時)
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