新北檢、警、衛聯手 醫療暴力零容忍

新北市衛生局今年起與警方、新北地檢署合作，提供便捷的醫療暴力事件通報窗口，盼達到「通報快、處理快、起訴快」。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局統計，2011年至2014年間，新北市每年醫療暴力事件通報件數平均不到2件，但2015年至2016年則各通報15件，今年截自4月已有6件。雖數量暴增，但案件量仍低。衛生局今年起與警方、新北地檢署合作，提供便捷的醫療暴力事件通報窗口，只要一有相關事件發生就會通報警察局、衛生局及地檢署，也可以隨時追蹤進度，對醫療暴力零容忍。

衛生局表示，許多案件可能在員警現場處理，雙方達成和解，就結案未通報；也可能一個案子走進訴訟程序，曠日廢時，故醫護人員自願選擇不通報，建立此平台後，只要再發生醫療暴力，第一時間就會回報各單位，達到「通報快、處理快、起訴快」，讓醫護人員能夠專心醫療。

(中時)