神岡國際青年商會愛心園遊會 29日登場
「神現薯光，蛋蛋幸福！」神岡國際青年商會29日將在豐洲公園及大明宮，舉行愛心園遊會，現場有包括慈善團體、地方農特產等60攤位參加，還有神農蛋及馬鈴薯入菜的神岡風味餐饗宴，每位500元，歡迎民眾預約，活動盈餘將投入公益幫助弱勢民眾。
會長施鈞睿表示，神岡國際青年商會長期投入青年訓練，孕育未來領袖人才，對於社區服務與弱勢關懷不遺餘力，希望透過社區民眾與全體青商會友的力量，凝聚地方愛心，讓愛傳承！
29日園遊會當天，現場將有挽袖捐熱血活動，當日捐血民眾可獲「神農雞蛋」衣箱；捐發票也能抽大獎，主辦單位準備50吋液晶電視、美利達腳踏車等，數十項大獎等著您。
議員羅永珍指出，神岡在地第二代總鋪師阿輝師（楊智輝），運用神岡特產馬鈴薯及神農雞蛋，料理出獨特的風味餐饗宴，10道美味的餐點令人食指大動。風味餐還有在地企業「果然」糕點，極具特色，即起開放民眾預約，每人只要500元，當天中午就能享用，活動盈餘將全數交由區公所幫助弱勢民眾，預約可致電0972-088568陳清暘。
(中時)
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