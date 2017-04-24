感恩母親 彰市公所邀民眾為母親洗腳奉茶
彰化市公所結合福智文教基金會共同舉辦感恩媽媽嘉年華，5月7日將於陽明公園登場，現場除有闖關活動，並結合文創市集，今(24日)天上午宣傳記者會上也邀請6對親子示範組，由小朋友為爸媽洗腳奉茶。
感恩媽媽報親恩，一起來為媽媽洗腳、奉茶。上午在介壽藝文生活館，福智基金會安排6名國小學童溫馨為爸媽奉茶洗腳，市長邱建富與妻子林素真，也為岳父林清森、岳母郭寶珠兩人奉茶，與洗腳、擦腳，場面溫馨。
邱建富指出，今年再度與福智文教基金會合作辦理母親節感恩活動，當天在陽明公園將設置8個洗腳奉茶站及11個闖關活動站，讓孩子懂得感念父母恩情，也陪媽咪們度過美好的母親節。
邱建富說，除了EQ大考驗腦力激盪、文創手作及有趣的親子闖關遊戲，食安問題層出不窮，現場也邀請里仁公司、慈心基金會、心光文創工作坊及良善生活市集等共襄盛舉，讓市民了解如何吃得健康又環保。
福智文教基金會表示，推動有機健康的天然蔬食，提倡無肉、也不鼓勵食用奶、蛋，其中，「食物放大鏡」認識真正的食物與食品成分、「綠色保育小尖兵」則介紹生物物種、環境保育，透過志工老師詳實的教案設計編排與解說，達到食安與環境教育目的，前年活動共有4000多人參加，今年預估將創下6000人潮。
(中時)
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