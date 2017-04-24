南市民代：南市植存過程應更專業

台南市民政局宣布推動「零公墓」政策，市議員邱莉莉今天指出，南市推動環保葬成效有限，市民每年往生者約1萬5000人左右，但環保葬每年只能應對約200名左右的申請需求，佔往生者比例不到2%，希望民政局能再精進，不要讓「零公墓」淪為靈骨塔政策。

邱莉莉表示，目前全台有4處「植存」環保葬園區，台南市大內骨灰植存專區是南部唯一專區。雖然大內園區廣達1公頃，但可用來做「植存」的面積只有100坪，規模太小，約僅能容納800組申請量，3年來植存區累積使用人數已滿額。

邱莉莉說，由於除了植存外，台南市沒有海葬、花葬、樹葬等其他環保葬選擇，植存區的使用等同南市環保葬的成果數字；但大內園區卻從未翻過土，加上各界對研磨後骨灰「植存」土壤分解時間看法不一，民政局須進一步確認，日後才能透過定期翻土擴大申請使用的規模。

邱莉莉說，愈來愈多人選擇骨灰植存安排生後事，但大內骨灰植存專區從2014年3月開始啟用，累積3年共約800位先人長眠於此，已達當初設定的滿額800組上限卻還未翻土過，流程也過於簡單，民政局要思考如何讓植存過程更專業、增加市民環保葬的誘因，否則「零公墓」政策解決的只是活人爭地的問題，不能算是尊重生命、歸於自然。

(中時)