台灣、日本捷運公司與機場營運公司 四社簽定合作備忘錄

桃園國際機場股份有限公司總經理蕭登科（左起）、桃園大眾捷運股份有限公司董事長劉坤億、日本南海電氣鐵道株式會社社長兼CEO遠北光彥（右二），以及日本關西國際機場CEO山谷佳之（右一）等四社代表，在桃園市長鄭文燦（左三）與大阪觀光局理事長溝（火田）（右三）的先證下，共同簽署四社締結友好關係合作備忘錄。（陳麒全攝）

桃園國際機場股份有限公司總經理蕭登科（左起）、桃園大眾捷運股份有限公司董事長劉坤億、日本南海電氣鐵道株式會社社長兼CEO遠北光彥（右二），以及日本關西國際機場CEO山谷佳之（右一）等四社代表，在桃園市長鄭文燦（左三）與大阪觀光局理事長溝（火田）（右三）的先證下，共同簽署四社締結友好關係合作備忘錄。（陳麒全攝）

台灣桃園大眾捷運股份有限公司、台灣桃園國際機場股份有限公司、日本南海電氣鐵道株式會社、日本關西國際機場等四社。為了提高台日間旅客的便利性與鐵道沿線景點的認知度，以共同提供服務的視野來考量，24日在諾富特飯店舉行四社締結友好關係合作備忘錄簽署儀式，共同締結友好合作關係，日後將共同合作發展雙方觀光旅遊上對旅客的便捷服務。

桃園大眾捷運股份有限公司董事長劉坤億、桃園國際機場股份有限公司總經理蕭登科、日本南海電氣鐵道株式會社社長兼CEO遠北光彥以及、日本關西國際機場CEO山谷佳之等四社代表，在桃園市長鄭文燦與大阪觀光局理事長溝（火田）宏的先證下，共同簽署四社締結友好關係合作備忘錄，未來將針對使用台灣桃園國際機場、日本關西國際機場來回的旅客為對象，攜手合作提供各式各樣的服務，同時順便宣傳兩地機場沿線觀光景點的魅力，以增進使用旅客的服務品質，與擴大台、日間雙方交流為目的。

桃園市長鄭文燦致詞時表示，在簽署備忘錄友好合作之下，未來除了提供台、日兩地皆可使用的套票或乘車券優惠外，還能有一票到底的服務。另外，透過四社的合作，讓桃園與關西的空中走廊更便利，台、日兩地的旅客量都能增長，營運模式也能互相觀摩學習。

大阪觀光局理事長溝（火田）宏更是穿著一身閃亮的金黃色服裝，他表示，為了這次合作的簽署議式，他特別穿了一身金黃色的全套禮服，希望透過這身亮麗的服裝，為四社的合作帶來光明燦爛的前景。

(中時)