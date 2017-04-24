范冰冰調戲下巴！鼓鼓「怎麼好意思」真相爆笑
鼓鼓去年從團體「MP魔幻力量」單飛，發行首張個人創作專輯，主打歌《可以唷》旋律、歌詞朗朗上口，成為洗腦神曲。親民的鼓鼓也不時會在社群網站發文，和粉絲互動，而他今（24日）則上傳被女神范冰冰調戲下巴照，不過真相曝光後，卻讓粉絲哭笑不得。
鼓鼓稍早在微博曬出被范冰冰調戲下巴照，標記范冰冰，還嬌羞寫下：「恩～這怎麼好意思～」，只見鼓鼓廷整好角度，下巴靠近范冰冰指尖，鼓鼓表情陶醉，乍看之下，彷彿是范冰冰伸手調戲下巴，同時，鼓鼓標註自己「鼓鼓可以唷」，照片曬出笑翻粉絲，也讓網友直呼「李晨會打你的」、「我要告訴李晨喔」。
(中時電子報)
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