范冰冰調戲下巴！鼓鼓「怎麼好意思」真相爆笑

鼓鼓曬范冰冰調戲下巴照，真相卻笑翻眾人。（圖／本報系資料照片）

鼓鼓去年從團體「MP魔幻力量」單飛，發行首張個人創作專輯，主打歌《可以唷》旋律、歌詞朗朗上口，成為洗腦神曲。親民的鼓鼓也不時會在社群網站發文，和粉絲互動，而他今（24日）則上傳被女神范冰冰調戲下巴照，不過真相曝光後，卻讓粉絲哭笑不得。

鼓鼓稍早在微博曬出被范冰冰調戲下巴照，標記范冰冰，還嬌羞寫下：「恩～這怎麼好意思～」，只見鼓鼓廷整好角度，下巴靠近范冰冰指尖，鼓鼓表情陶醉，乍看之下，彷彿是范冰冰伸手調戲下巴，同時，鼓鼓標註自己「鼓鼓可以唷」，照片曬出笑翻粉絲，也讓網友直呼「李晨會打你的」、「我要告訴李晨喔」。

(中時電子報)