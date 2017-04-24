中友百貨歡慶25周年 蠟筆小新同樂

蠟筆小新將於5月19至21日，在中友百貨演出「勇闖動感快樂島」兒童劇，今天贈票記者會上，孩子們看到小新都HIGH翻天。(林欣儀攝)

日本卡通「蠟筆小新」音樂劇將登台！中友百貨歡慶開館25周年，特別邀請蠟筆小新於5月19至21日演出「勇闖動感快樂島」兒童劇，今天並舉行贈票記者會，現場小朋友看到大人偶、忍不住摸摸小新，氣氛超HIGH。

「勇闖快樂島」以島上的動感超人遇到海盜、發生了些麻煩，及需要蠟筆小新的協助，於是，小新帶著爸爸媽媽一起到了快樂島，團結眾人力量，終於幫動感超人救回動感快樂島並重建守護寶藏的力量。

中友百貨指出，多年來持續舉辦兒童劇場，獲得熱烈回響，卡通人物加上真人歌舞演出，以教導愛、合作、分享等出發點的故事為主題，今年也是蠟筆小新25周年，與創館25周年的中友百貨合作，更具意義。

為回饋消費者，中友將於4月29日起贈票，凡持中友APP會員行動條碼、當天消費累積滿5千元，即可獲贈票券2張；指定樓層消費滿3千也可兌換2張票。

(中時)