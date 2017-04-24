休息近月後 曾雅妮重新出發突破「0金」

本季前6場出賽只晉級1場的曾雅妮，經近一個月調整本周重返賽場。(美聯社資料照)

休息、調整近1個月後，曾連續109周位居世界第1的曾雅妮，報名本周四(27日)晚上開打的LPGA德州高球賽，對她而言，這場比賽是她重新出發的起點。

曾雅妮本季前6場出賽，只在2月本田泰國高球賽晉級，另5場淘汰，晉級率不到2成，由於狀況沒起色，自從3月底在年度首場大賽全日空高球賽淘汰後，決定2周前在夏威夷舉行的樂天錦標賽請假不打，留在美國奧蘭多調整，準備迎戰5月開始的緊鑼密鼓比賽「旺季」。 10。

德州高球賽也是她休戰近1個月的首戰，且從這場比賽開始，她暫時安排近5周打4場比賽，另3場為5月4日登場的歐秋雅邀請賽、5月18日展開的Kingsmill錦標賽賽與5月28日開打的Volvik錦標賽，希望近1個月閉門調整，能在未來4場比賽達到成效。

她本季前6場唯一晉級的本田泰國賽獲得並列第14，但因這場比賽是以外卡推薦名額參賽，所獲得的獎金不能列入正式紀錄，以致本季獎金榜的數字依然是「0」。

(中時電子報)